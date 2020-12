Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato in conferenza stampa alla vigilia del Bologna: "Il presidente non deve chiedere niente. Ho detto che dobbiamo fare meglio della scorsa stagione, siamo arrivati quinti, migliorare sarebbe arrivare tra le prime quattro. Sappiamo che ci sono 7-8 squadre che vogliono lo stesso, ma noi vogliamo fare meglio della scorsa stagione e lottare. Cosa ci manca rispetto a Inter e Juve? Tempo. Inter e Juventus fanno investimenti diversi dalle altre squadre. Noi lavoriamo per avvicinarci. Abbiamo cambiato proprietà e squadra, che è totalmente diversa dal primo giorno in cui sono arrivato, qui quindi c'è bisogno di tempo".