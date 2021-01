La posizione di Paulo Fonseca alla Roma è sempre più in bilico. Il ko nel derby e l'eliminazione dalla Coppa Italia hanno spinto la società a valutare eventuali alternative, tra le quali ci sono anche due ex allenatori della Juventus: Massimiliano Allegri, e Maurizio Sarri. Il primo è il primo nome sulla lista della dirigenza giallorossa, il preferito della nuova proprietà. Fermo da quando ha lasciato la panchina della Juve, vorrebbe rientrare in corsa. L'altro, Sarri, è ancora sotto contratto con i bianconeri ed è la prima alternativa ad Allegri in caso di addio tra Fonseca e la Roma.