Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma, ha così parlato della nuova sfida che l'aspetta. Un passaggio è arrivato pure su Maurizio Sarri alla Juve. "Il mio obiettivo è sempre stato allenare in uno dei migliori campionati in Europa – le sue parole -, la Serie A è uno di questi. La mia ambizione mi ha spinto ad allenare uno dei migliori club europei. Dopo tre anni di successi in Ucraina, ho pensato che fosse il momento di andare a realizzare il mio sogno. Il calcio italiano si basa sulla tattica, è difficile e per questo mi entusiasma. Con la mia squadra voglio creare qualcosa che sorprenda gli avversari. Sarà una grande sfida. E io adoro le sfide. In Italia ci sono tante squadre forti e quest’anno la competizione sarà ancora maggiore. C’è Conte, forse tornerà Sarri e ci sono molti giocatori forti. Questo è molto importante per il calcio italiano".