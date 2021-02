L'allenatore della Roma Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del lunch match di domani contro l'Udinese e per l'occasione è tornato anche sulla gara giocata contro la Juventus: "L'Udinese è la quinta difesa del campionato. Questo è lo scenario più complicato, cioè una squadra che difende compatta vicino alla propria porta. Non ci sono molte squadre che fanno questo in maniera perfetta, perché è difficile. Se affrontiamo una squadra esperta come la Juventus è ancora più difficile. Abbiamo lavorato su questo aspetto".