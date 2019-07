Dal cellulare di Paulo Fonseca saranno partite centinaia di telefonate fin dal giorno in cui ha accettato il ruolo di successore di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Tra le più importanti, però, una lo lega a filo diretto con la Juventus: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Fonseca sta facendo di tutto per convincere Gonzalo Higuain in giallorosso, per sostituire Edin Dzeko, in partenza verso l'Inter. Il Pipita riflette, mentre i bianconeri sarebbero entusiasti di cederlo nella capitale.