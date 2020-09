Il ko di Nicolò Zaniolo cambia i piani di mercato della Roma. E le nuove strategia giallorosse coinvolgono anche la Juventus. Occhi puntati su Edin Dzeko, con il quale i bianconeri hanno già l'accordo (ingaggio da 7,5 milioni circa) ma che ora Fonseca non vuole più lasciar partire. Se prima la sua cessione sarebbe stata un sacrificio importante, ora l'allenatore della Roma ha bloccato l'attaccante bosniaco. A riportarlo è il Corriere della Sera. Adesso la Juve dovrà capire se c'è ancora margine per convincere la Roma a cederlo, altrimenti si farà all in su Suarez.