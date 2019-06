La Roma accoglie Paulo Fonseca. L'ex tecnico dello Shakhtar Donetsk è sbarcato nella Capitale e si prepara ad iniziare la sua avventura giallorossa. Il portoghese si è detto felice di questa opportunità ed è pronto a misurarsi con una nuova realtà. Tuttavia, tra le prime richieste dell'allenatore ci sarebbe quella di blindare assolutamente Nicolò Zaniolo. L'azzurro classe 1999 è stato la grande rivelazione dell'ultima stagione e la Roma vorrebbe provare a trattenerlo nonostante la necessità di fare cassa. Una brutta notizia per la Juventus: i bianconeri seguono con interesse il ragazzo e vorrebbero provare a strapparlo ai giallorossi. Certamente, l'arrivo di Fonseca rischia di cambiare ogni scenario. La Vecchia Signora resta alla finestra per valutare come muoversi.