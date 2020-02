Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna: "Con il Sassuolo l’arbitro è stato molto severo con i cartellini gialli contro la Roma. Come lo commenta? In parte sono d’accordo. Non abbiamo perso perché l’arbitro ha sbagliato, ma perché non abbiamo giocato bene. Non parlo di arbitri, ma è difficile capire il motivo per cui la Roma abbia tanti cartellini gialli. Ho visto tante partite e la linea di arbitraggio non è la stessa per tutte le squadre. Io non penso che siamo una squadra molto fallosa e cattiva da giustificare tanti cartellini gialli. Solamente questo".