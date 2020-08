Tutti aspettano Edin Dzeko. Lo aspettano soprattutto Juventus e Roma: la prima per chiudere un colpo in attacco ormai ricercato da mesi, la seconda per capire come muoversi sul fronte mercato. Perché Edin è più di un centravanti, è parte fondamentale del mondo giallorosso. Scrive Gazzetta: "Da capire, però, c’è soprattutto altro. E, cioè, se è Dzeko che intende ancora andare avanti con la Roma o no. Ecco, a Trigoria vogliono sapere questo e di questo parlerà presto Fienga con il giocatore (la prossima settimana, previsti anche dei colloqui con Fonseca, Pellegrini e Zaniolo). Perché Edin è molto legato alla Roma e a Roma (tra l’altro Amra, la moglie, sta per partorire il terzo figlio), ma sa anche che se vuole vincere qualcosa anche in Italia (dopo la Germania e l’Inghilterra) questa è l’ultima occasione che ha per provarci".