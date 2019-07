Decisioni in corso, valutazioni aperte. La prossima settimana la Roma ha in programma un incontro con gli agenti di Zaniolo, decisivo e necessario per discutere il rinnovo di contratto del giovane gioiello, esploso nell'anno passato quasi a sorpresa. Classe 1999 ha impressionato tutti, con la Juve che resta alla finestra, pronta ad inserirsi nel momento in cui non dovesse arrivare l'accordo.