Il giovane talento della Roma Nicolò Zaniolo è da tempo nel mirino della Juventus. Tuttavia il prezzo del giocatore, come riferisce La Gazzetta dello Sport, la società giallorossa non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Ora, se Zaniolo è pronto a trattare con la Juventus e a lasciare la capitale già in estate spetta alla Juve fare un'offerta di 40 milioni alla Roma.