Le parole di Spugna, in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus Women-Roma, finale di Coppa Italia:



SENSAZIONI - “Belle sensazioni, uno degli obiettivi era giocare la finale, sono le due squadre che hanno espresso il miglior calcio. Siamo contenti di esserci, faremo il massimo per riconfermarci, speriamo di fare una grande gara”



LIVELLO JUVE – “Il campionato ha detto che abbiamo ridotto il gap, siamo forti di ottime prestazioni, giochiamo contro una squadra che domina da 5 anni, dobbiamo avere grande rispetto ma ci giochiamo le nostre chance”



CAMPIONESSE IN CARICA – “Conta tanto, tanto orgogliosi di avere la coccarda sul petto, uno stimolo in più”



GLIONNA E HAAVI – “Arriva da un lungo stop, ci prendiamo oggi e domani mattina per decidere”



JUVE IN EUROPA – “Bisogna fare i complimenti per il percorso importante, è stato di stimolo per noi, quando abbiamo avuto la possibilità di provare a raggiungere la qualificazione. Adesso la finale, poi penseremo ai preliminari di Champions”



CALDO – “Può essere un fattore, oggi nel calcio i cambi fanno la differenza”