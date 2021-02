La prossima avversaria della Juventus Women in Coppa Italia sarà la Roma, che affronterà le bianconere in semifinale. Queste le parole di Betty Bavagnoli, coach romanista, a ForzaRoma.info: "Stiamo facendo passi avanti dal punto di vista della mentalità. Spero che affronteremo la Juventus come in Supercoppa, l’approccio deve essere quello. Vogliamo fare qualcosa in più, ci proveremo, sapendo che loro sono la squadra più forte. Quella gara ci aveva dato la consapevolezza, però dobbiamo restare umili. Andiamo ad affrontare le campionesse. Sono contenta perché quando si affrontano squadre come la Juventus deve essere sempre una gioia"