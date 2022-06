Intervenuta ai microfoni di Ge.Globo.com, la centrocampista della Roma femminile Andressa Alves ha parlato della stagione di Serie A appena conclusa, con un riferimento anche alla Juventus Women. Ecco il suo pensiero: "In questa stagione avremmo potuto lottare per lo scudetto, ma siamo inciampate in due partite in cui non potevamo farlo. Il campionato si è concluso con solo cinque punti di differenza, contro la Juve abbiamo giocato molto meglio e avremmo potuto anche vincere. Le stesse bianconere hanno detto addirittura che se ne sono andate con un punto guadagnato. La Juventus è ancora la squadra migliore d’Italia comunque, va rispettata. La prossima stagione sarà una delle più difficili, le squadre saranno ancora più forti e il campionato ancora più equilibrato".