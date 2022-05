A Roma un 45enne tifoso bianconero è stato denunciato dalla ex moglie per aver portato i due figli, di 6 e 8 anni, dal parrucchiere a fare un taglio di capelli con impresso sulla nuca il logo della Juve. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la Procura ha chiuso le indagini e indagato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

I fatti risalgono all'inizio dello scorso anno. A scuola, gli sfottò e gli insulti degli amici si sono moltiplicati per i due bambini, per i quali quel taglio di capelli è diventato un incubo: da qui la denuncia della donna. L'uomo è indagato anche per aver maltrattato l'ex compagna con parole ingiuriose durante la convivenza.