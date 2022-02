Piena emergenza per la Roma di Mourinho. Dopo la giornata di squalifica, altro stop per Nicolò Zaniolo, che non ha pace: contro il Verona il numero 22 sarà quasi sicuramente out per un problema al quadricipite. Fuori anche Henrikh Mkhitaryan, sicuramente indisponibile per la partita di sabato, con lui anche Eldor Shomurodov e forse anche un terzo giocatore, come riporta calciomercato.com. Fuori, come già noto, anche Ibanez e lo squalificato Mancini.