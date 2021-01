Intercettato da TMW all'Olimpico, Stephan El Shaarawy ha parlato del suo ritorno a Roma e delle prossime sfide che lo attendono in giallorosso, a partire dalla gara con la Juventus di sabato prossimo: "Il ritorno? Sono molto emozionato per essere tornato - le parole dell'esterno, rientrato in Italia anche per riconquistare la Nazionale -. La Juve? Non so se ci sarò". Poche parole, che però non nascondono il grande entusiasmo dell'ex Milan, appena rientrato dal periodo di positività al covid che pure ha rallentato le pratiche per ufficializzare il ritorno nella Capitale.