"Alla luce degli elementi raccolti in seguito al ricorso d'urgenza presentato ieri dalla Roma, emergendo fatti che connotano una reazione da parte di Mourinho in seguito a una "provocazione", è stato deciso che serva altro tempo per valutare il caso", questa la motivazione che riporta la Gazzetta dello Sport dietro alla quale è stata momentaneamente annullata la squalifica dell'allenatore portoghese, che sarà regolarmente in panchina contro la Juve.