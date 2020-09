Primo big match della Serie A, prima sfida importante sul cammino di Andrea Pirlo. Roma-Juventus dirà molto sul livello attuale di entrambe le squadre, con i bianconeri chiamati alla prima verifica dei nuovi dettami del Maestro, mentre i giallorossi devono riscattare sul campo il pasticcio Diawara che è costato la sconfitta a tavolino contro il Verona. Il tecnico Paulo Fonseca ha annunciato l’11 anti-Juve in conferenza stampa: "Lo so che ci sono molte domande sulla formazione di domani. Se non succede niente fino all’ora della partita la squadra che giocherà domani sarà Mirante, Santon, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan, Pedro e Dzeko".