Nicolòe la Roma domani si ritroveranno a Trigoria dopo un mese in cui è successo di tutto, ma non sarà un bel ritrovo per lui e per l'ambiente. Le quotazioni d’affetto sono crollate tra interviste mal digerite, appuntamenti saltati per il rinnovo, qualche ruggine coi compagni e quella voglia di Juve che il giocatore ormai non nasconde più. Come riporta calciomercato.com, la Roma gli ha ribadito che deve presentarsi in ritiro e che deve portare un’offerta vera, senza contropartite e di almeno 60 milioni, ma ha aperto all'addio. Il saluto di domani a Trigoria quindi potrebbe essere breve.