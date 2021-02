Pioggia di critiche su alcuni giocatori della Roma. Dopo al sconfitta per 2-0 contro la Juventus, alcuni di loro hanno pubblicato diversi post sui social, con frasi soddisfatte nonostante il risultato negativo. “Grande lavoro di tutti”, “Abbiamo lottato alla pari con i campioni”, oppure “Dobbiamo continuare così”. Messaggi che, senza conoscere il verdetto della sfida, sembrano appartenere alla formazione vincente. Per questo alcuni giallorossi come Veretout, Borja Mayoral, Kumbulla e Paul Lopez sono entrati nel mirino dei tifosi.



Sfoglia la gallery per vedere le critiche dei tifosi della Roma