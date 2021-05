Ormai non c’è più tempo, o meglio ce ne è ancora poco. Henrikh Mkhitaryan deve decidere entro la mezzanotte se restare alla Roma oppure no. Il momento decisivo è arrivato: il trequartista dovrà infatti accettare il prolungamento di contratto fino al 2023, con opzione per un altro anno, che gli ha proposto il club o rifiutare il rinnovo automatico scattato a gennaio dopo le 25 presenze e quindi lasciare la Roma di Mourinho, con il quale i rapporti non sono certo idilliaci dopo lo strappo di Manchester. L’incontro con Raiola andato in scena qualche giorno fa sembrava indirizzare tutto verso una risposta positiva. Che però ancora non è arrivata. Esiste anche una terza via, quella del silenzio. In questo caso Miki accetterebbe implicitamente il prolungamento di una stagione, grazie alla clausola inserita un anno fa. Al momento è l'ipotesi meno accreditata. Lo scrive calciomercato.com. Mkhitaryan può decidere di dire no entro queste poche ore rimaste. In questo caso si libererebbe a zero mettendosi su un mercato che di certo non lo lascerebbe senza squadra. Segnali di interesse sono arrivati forti da Monaco e Zenit per esempio, ma una volta svincolato non è detto che altri club di serie A non tornino alla carica per l’armeno che a 32 anni è alla caccia del suo ultimo, importante contratto in carriera. Si registrano, in particolare, movimenti della Juventus. Qualche indiscrezione che racconta di una proposta di Mino Raiola, tutta da valutare.