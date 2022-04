5









Calendario alla mano si pensava che la giornata della svolta potesse arrivare tra due occasioni, quando la Juve farà visita al Genoa e la Fiorentina andrà a San Siro nel faccia a faccia contro il Milan, ma le sorprese emerse in questo turno hanno cambiato le carte in tavola. Sarà infatti domani sera il momento della verità, quello che potrebbe indirizzare del tutto i bianconeri nella prossima edizione della Champions League, ma per farlo sarà imperativo battere il Sassuolo a Reggio Emilia.



COME CI ARRIVA LA JUVE - Ancora non sappiamo con certezza chi saranno gli 11 scelti da Allegri per affrontare i neroverdi, ma le ultime notizie provenienti dall'infermeria del JMedical sono tutt'altro che positive. Non ci saranno infatti Arthur, Locatelli e Mckennie, lasciando praticamente l'allenatore livornese ad optare per la coppia composta da Zakaria e Rabiot. Così come non ci sarà neanche Juan Cuadrado, costretto a fermarsi ai box a causa di uno stiramento muscolare subito nella seduta di allenamento odierna.



PASSI FALSI - Ma a dare una carica particolare a tutto l'ambiente bianconero ci hanno pensato direttamente le antagoniste, con Roma e Fiorentina che sono crollate rispettivamente contro Inter e Salernitana. Partiamo con ordine, il k.o dei giallorossi era prevedibile contro una squadra lanciata in piena corsa Scudetto, ma non era affatto prevedibile il clamoroso passo falso della Fiorentina in quel di Salerno che, fa restare invariato il distacco tra i Viola e i bianconeri ma con un enorme differenza, quella di non avere più una gara di vantaggio rispetto alla Juve. Ecco perchè quella di domani sera potrebbe verosimilmente rivelarsi la gara più importante dell'intera annata e dopo i precedenti match point falliti ogni volta che si era creata un occasione per rientrare concretamente in corsa, questa volta non si puà assolutamente fallire l'obiettivo.