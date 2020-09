Con che maglia giocherà Roma-Juve Edin Dzeko?. Di certo c'è che oggi Dzeko si è allenato regolarmente a Trigoria in vista del match di domenica sera contro i bianconeri. Il suo passaggio alla Juve si è complicato per colpa delle pendenze ancora irrisolte tra Milik e il Napoli. Per questo la Juve ha riallacciato i rapporti con Alvaro Morata che può lasciare l'Atletico Madrid in prestito.