Poco a poco, il mercato della Roma inizia a prendere forma. I giallorossi sono pronti a chiudere diverse operazioni in entrata per costruire una squadra competitiva a differenza di quanto accaduto nell'ultima stagione. Archiviato il bilancio dell'annata da poco conclusa ed allentati i vincoli del Fair Play Finanziario, la Roma si può concentrare maggiormente sugli acquisti, mentre le cessioni saranno meno urgenti. Così, anche Edin Dzeko potrebbe rimanere nella Capitale nonostante le tanti voci di un presunto addio. Un grosso problema per Inter e Juventus. I nerazzurri rischiano di non avere ancora una prima punta, a causa dei rallentamenti sul fronte Lukaku e le ruggini interne con Mauro Icardi. I bianconeri, invece, vedrebbero diminuire le chance di uno scambio con i giallorossi che porterebbe Gonzalo Higuain a Roma e Nicolò Zaniolo a Torino. Lo riporta il Corriere dello Sport.