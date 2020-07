L'attaccante della Roma Edin Dzeko non pensa alla Juve. E forse non potrebbe essere altrimenti visto che sia i bianconeri che i giallorossi sono già certi del loro piazzamento finale: prima la Juve, quinta la Roma che sabato sera arriva all'Allianz Stadium per sfidare i bianconeri nell'ultima giornata di campionato (calcio d'inizio alle ore 20.45). “Abbiamo questa partita importante sabato e dobbiamo pensare a questa - ha dichiarato il bosniaco a Roma Tv -, ma la testa un po’ inizia ad andare verso la partita che si giocherà in Germania”.