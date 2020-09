Sono 21 i convocati di Paulo Fonseca in vista della sfida che vedrà la roma affrontare domani in trasferta il Verona. Subito Kumbulla e Pedro in lista mentre è confermata anche la presenza di Edin Dzeko, nonostante i rumors di mercato attorno a lui. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe molto sorprendente vedere il bosniaco titolare o comunque a gara in corso.



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Pau Lopez, Boer, Mirante;

Difensori: Karsdorp, Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Ibanez, Calafiori;

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan;

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Perez, Antonucci, Kluivert.