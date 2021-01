Secondo quanto riportato da Gazzetta, per Edin Dzeko - sul quale la Juve ha aperto alla possibilità - si profilerebbe anche una chance Inter. Al momento, i nerazzurri avrebbero pensato nuovamente di fare un tentativo per il centravanti bosniaco. Ma la situazione economica è quella che è, e allora bisognerebbe arrivarci con un'idea, un guizzo. Serie intenzioni, insomma. Anche perché troppe volte Dzeko ha sfiorato l'addio alla Roma e l'approdo alla Pinetina. Scrive Gazzetta: "Dzeko ha aspettato l’Inter per quasi tutta l’estate 2019, spendendosi anche pubblicamente per accelerare la cessione. Edin aveva ancora un anno di contratto ma considerava arrivata al capolinea la sua esperienza a Roma. Con l’Inter c’era già un accordo di massima, ma i due club non hanno mai fatto un passo l’uno verso l’altro".