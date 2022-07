Sono arrivate anche le prime parole ufficiali di Paulo Dybala da calciatore della Roma, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club.SULLA ROMA - 'Sono molto contento di essere qui, molto felice di poter iniziare dopo l'attesa avevo voglia di conoscere i miei compagni, il mio allenatore e tutti coloro che lavorano per la Roma. Avevo voglia di iniziare, quindi abbiamo preso la decisione molto velocemente. Dopo tutti i controlli e le considereazioni che doveva fare la società, abbiamo potuto firmare e iniziare questa avventura'.COSA LO HA CONVINTO - 'Tante cose. La chiamata del mister, del direttore, il parlare con i proprietari: queste sono stati punti molto importanti, mi hanno dato tante certezze. Il mister è stato chiaro con le sue idee, è stato una delle cause principale. Giocare per questa squadra, per ciò che rappresenta per la città, il paese e nel mondo è qualcosa di bello'.