Non pensa al forfait totale domenica sera contro la Roma, ma spera di esserci e di prendersi la scena nei minuti finali del match. Tornare speciale nella notte dell’Allianz Stadium dopo l'ennesimo infortunio che l'aveva visto lasciare il campo in lacrime. Elongazione, meno grave del previsto: questa la sentenza degli esami, con rientro previsto dopo la sosta.O quella del prossimo fine settimana contro l'Inter. Fino a qui ha fatto terapie e allenamento differenziato, oggi è previsto il rientro in gruppo per un allenamento che sarà anche un primo provino verso la Roma. Sicuramente non ci sarà Alvaro Morata, ma Dybala spera di esserci. Almeno per uno spezzone...