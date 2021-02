Poco più di un’ora al match di cartello di questa giornata di Serie A. Alle 19 Juventus e Roma si contenderanno tre punti fondamentali per la classifica, partita dove non ci saranno né Pellegrini né El Shaarawy. Il primo assente per squalifica, il secondo appena sbarcato nella Capitale. Come scrive Il Tempo, entrambi sono partiti da Ciampino verso Torino a bordo dell’aereo privato dei Friedkin, proprietari del club, accompagnati dal CEO giallorosso Guido Fienga.