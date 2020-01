Dopo la bella vittoria con il Cagliari, da domani la Juventus ricomincerà ad allenarsi per la sfida di domenica sera all'Olimpico contro la Roma. Troveranno una squadra in cerca di riscatto dopo la sconfitta di due giorni fa contro il Torino, ma Paulo Fonseca deve fare i conti con due dubbi in vista della sfida: il primo riguarda Mkhitaryan, che ha un fastidio muscolare alla coscia sinistra, l'altro Nicolò Zaniolo, che oggi non si è allenato con il gruppo a causa di una forte contusione alla coscia destra. C'è ottimismo per la Juve, ma le condizioni dei due giocatori verranno monitorate giorno per giorno.