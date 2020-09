1









Neanche il tempo di una partita e Paulo Fonseca è in bilico sulla panchina da Roma. Come racconta Calciomercato.com, in realtà lo è da tempo il nuovo proprietario Dan Friedkin vorrebbe un uomo forte al comando. Due i profili valutati. Il primo è quello dell’ex Juventus Massimiliano Allegri, fermo da oltre un anno e che durante la trasmissione Ballando con le stelle ha dichiarato: “Allenare la Roma? Non lo so, vediamo…”. L’altra pista conduce ad un altro ex bianconero, Maurizio Sarri, magari in coppia con Rangnick o Paratici.