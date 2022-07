Non è un periodo facile per Nicolòe non lo sarà nemmeno prossimamente. Come scrive Tuttosport: "Adesso comincia un nuovo lunedì, diverso dagli altri nell’approccio e nel lavoro da svolgere a Trigoria, perché quella lombalgia (causa ufficiale dell’esclusione dall’amichevole di sabato contro il Trastevere) dovrà magari essere curata attraverso un percorso diverso rispetto ai compagni. Forse più mentale che fisico, questo lo vedremo. Se Zaniolo riuscirà ad unirsi nuovamente al gruppo lo diranno soltanto le strade del calciomercato, sarà probabilmente solo una conseguenza delle mosse definitive della Juventus. Intanto Nicolò si è goduto una domenica in famiglia, anche per staccare la spina da sei giorni vissuti in apnea. E oggi si ricomincia, tra terapie e il graduale ritorno in campo, anche perché domani la Roma partirà per la seconda parte del ritiro in Portogallo e fino a nuova comunicazione Zaniolo salirà a bordo dell’aereo per l’Algarve". Ma lo farà davvero?