Morgan De Sanctis, dirigente della Roma, ha parla di Maurizio Sarri a margine di un evento tenutosi a Napoli. Il tecnico del Chelsea - impegnato a preparare la finale di Europa League contro l'Arsenal - è nella lista dei candidati per la panchina della Juventus, ma rimane un profilo gradito anche alla dirigenza giallorossa. A questo proposito, l'ex portiere ha spiegato: "Prenderò atto, quando la società avrà scelto, del tipo di allenatore che sarà e mi metterò a disposizione per fare in modo che lavori nelle migliori condizioni. Totti e De Rossi? Sono due esempi di come si possa essere bandiere del calcio".