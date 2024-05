La, dopo tre mesi di grande forma, ha compromesso l'obiettivo europeo e ha ridotto il ritmo in campionato: a meno di miracoli a Leverkusen, dovrà cercare di conquistare la Champions attraverso il sentiero domestico, anche se tra stanchezza e infortuni si troverà ad affrontare, Bayer e Atalanta in otto giorni. Tuttavia, De Rossi ha assicurato che non farà scelte, non calcolerà. In fondo, è stata questa la sua forza a partire dal 16 gennaio. Un impegno alla volta.E bisogna ammettere che la sua rincorsa è stata encomiabile: alla ventesima giornata, la Roma aveva 20 punti in meno della Juventus. Stasera la squadra lo aspetta all'Olimpico, dopo averne recuperati 14 in altrettante partite.