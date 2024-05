Roma, le scelte di De Rossi per la Juventus

Dopo la sconfitta in Europa League contro il Bayer Leverkusen, la Roma deve subito voltare pagina. Domenica allo stadio Olimpico arriva la Juventus, un match decisivo per la qualificazione in Champions League. Che tipo di scelte farà Daniele De Rossi, considerando anche che giovedì la Roma andrà in Germania per il ritorno contro il Leverkusen?Qualche cambio potrebbe esserci ma niente rivoluzioni. La partita contro la Juve è troppo importante per fare turnover. Il dubbio in particolare è su Paulo Dybala, che potrebbe restare a riposo con Baldanzi al suo posto. Di seguito la probabile formazione riportata da calciomercato.com.Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.