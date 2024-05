La Roma perde 2-0 l'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ai microfoni di Sky ha parlato Daniele De Rossi, facendo un accenno anche alle tante gare che la squadra giocherà in pochi giorni: "E' il loro anno, sono forti, hanno giocatori di qualità, devi fare delle scelte e nel primo tempo stava pagando. Poi quando vai sotto diventa difficile ma possiamo fare tante cose molto meglio. Andiamo troppo dietro l'emotività, dobbiamo essere più lucidi. Abbiamo tante partite in poco tempo." La Roma domenica affronterà la Juventus in campionato prima di giocare poi il ritorno contro il Bayer la prossima settimana.