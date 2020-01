Quarta in classifica con 35 punti. La classifica della Roma è più che positiva, nonostante la sconfitta interna per 2-0 contro il Torino nell'ultimo turno. Come si legge nell'analisi sul sito ufficiale della Juventus sono 10 le vittorie, 5 i pareggi e 3 le sconfitte. In campionato sono 12 i giocatori che sono andati a segno: il miglior marcatore è Edin Dzeko con 7 reti, seguito da Kolarov (5), Zaniolo (4), Kluivert e Mkhitaryan (3), Smalling e Perotti (2), Veretout, Mancini, Pellegrini, Under e Cristante (1). Le marcature stagionali di Dzeko diventano 10 considerando anche i centri in Europa League, competizione nella quale la Roma ha passato la fase a gironi. La squadra di Paulo Fonseca ha il quinto miglior attacco della Serie A (33) e la quarta miglior difesa (19). L’unico giallorosso che ha giocato tutti i minuti a disposizione è Aleksandar Kolarov (1620’).