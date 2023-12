Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con la Juve: "Ottima prestazione, quando vanno in vantaggio sappiamo che è difficile recuperare, difendono benissimo""Loro sono bravissimi a chiudersi bene dietro, si abbassano, diventa difficile fare gol, è una delle loro caratteristiche, sono andati in vantaggio con quell'episodio lì ed è diventata dura""Abbiamo le potenzialità per stare lì davanti, basta fare un filotto per ritrovarci lì, la classifica è corta, dobbiamo fare tutto per rimanere attaccati."