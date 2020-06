La Roma proverà a fare di tutto per trattenerein giallorosso, l'ha detto anche il ds Gianluca Petrachi in una recente intervista a Sky Sport. Eppure la Juve rimane lì, alla finestra. Sa che il club di Pallotta ha bisogno di cedere per sistemare il bilancio, e anche se ad oggi non c'è una trattativa avanzata i bianconeri sono sempre interessati al classe '99. Perché di fronte alla necessità di incassare, la Roma potrebbe sacrificare Zaniolo.