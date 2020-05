Roma "costretta" a cedere. Come scrive La Repubblica, all’indebitamento di 278 milioni si aggiungono le perdite, stimate in fortissimo rialzo al 30 giugno. Pallotta ha già versato 89 milioni di quell’aumento di capitale da 150 deliberato in autunno: l’ultima rata avrebbe dovuto versarla l’acquirente, ma rischia di finire per gravare ulteriormente sugli azionisti di oggi. Per questo, Zaniolo e Pellegrini non sono più incedibili e i giallorossi potrebbero essere costretti a cederli per mettere a posto i conti. L'ex Sassuolo ha una clausola da 30 milioni di euro.