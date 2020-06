La Juventus non molla, soprattutto ora che la Roma sarà costretta a fare un sacrificio sul mercato per sistemare il bilancio. Presto quindi potrebbe partire l'assalto dei bianconeri per il classe '99, che a Trigoria valutano sessanta milioni. Questa, secondo quarto riporta Tuttospot, è la cifra minima richiesta dalla Roma per trattare Zaniolo. Paratici studierà l'incastro giusto provando ad inserire qualche contropartita per abbassare la parte cash.