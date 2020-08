La Roma si trova ormai da qualche giorno a Torino. I giallorossi sfidano questa sera la Juventus (ore 20.45) e Fonseca potrebbe dare un turno di riposo a Chris Smalling in vista della partita di Europa League contro il Siviglia. Come riporta Repubblica.it, saranno tante le riserve messe in campo sia da Sarri che dal tecnico della Roma, pronto a schierare "le terze linee" per far riposare i titolari ed arrivare in forma alla partita della stagione, quella dei sedicesimi di finale contro gli spagnoli.