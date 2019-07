La Roma come Inter e Juventus, una mossa per le casse: un bond fornire immediata liquidità nelle casse del club giallorosso. La società del presidente James Pallotta ha ufficializzato il lancio sul mercato azionario di un bond da 275 milioni di euro che il club conta di incassare nella sua totalità e in tempi brevi. Fatto per estinguere il debito da 210 milioni di euro in scadenza con Goldman Sachs sottoscrivendone di conseguenza uno a tassi di interessi molto più convenienti.