Serata nera, nerissima per la Roma, sconfitta 6-1 in Norvegia dal Bodo Glimt in Conference League, coi giocatori costretti a scusarsi sotto lo spicchio dei propri tifosi, che hanno rifiutato la maglia offerta da capitan Lorenzo Pellegrini. E in tutto questo, un poco invidiabile record:ossia Champions League, Europa e Conference. Oltre a essere la prima volta in tutta la carriera che Jose Mourinho perde subendo 6 gol.