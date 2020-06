Profondo rosso per le casse della Roma, secondo quanto riporta l’Ansa. Continuano ad aumentare le perdite di bilancio in casa giallorossa: dalla relazione illustrativa del consiglio d'amministrazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 marzo 2020 emerge un risultato economico relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2019-20 negativo per 126,4 milioni di euro rispetto alla perdita di 29,5 milioni di euro dei primi nove mesi del precedente esercizio.



Questa crisi può essere un'occasione per chi cerca giocatori sul mercato, tra cui la Juventus. La Roma, infatti, dovrà vendere per realizzare plusvalenze e risanare le casse, così anche qualche gioiello potrà essere sacrificato. Per i bianconeri, Zaniolo su tutti, poi Pellegrini e le altre trattative. Da Kluivert, definito il Mertens bis negli ultimi giorni e voluto da Sarri, a Under e Cristante.