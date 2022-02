La Roma di Josè Mourinho sembra essere totalmente al centro di un vortice, soprattutto dopo le parole pronunciate dall'allenatore portoghese che, sono filtrate dallo spogliatoio del club capitolino facendo un frastuono assordante: 'Se vi cagate sotto a disputare queste partite andate a giocare in Serie C'. Qualora queste venissero confermate ci troveremmo davanti ad una staccatura totale tra allenatore e giocatori, creando non pochi problemi per quello che potrebbe essere il proseguio della stagione. Problemi che intanto continuano ad arrivare dall'infermieria, dove il difensore giallorosso Roger Ibanez è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, costringendolo a restare fuori per almeno 5 giornate.