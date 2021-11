Dopo la storica e fantastica vittoria contro il Wolfsburg, tornano in campo le Juventus Women. Le bianconere volano nella Capitale, per affrontare la formazione di Serie B, la Roma CF, e iniziare il percorso in Coppa Italia. Diverse le calciatrici lasciate fuori dalla lista delle convocate, è probabile che oggi pomeriggio Joe Montemurro faccia un ampio turnover e lasci spazio alle giovani e a chi a collezionato meno minutaggio, fin qui.: 0-7: (Caruso 16', 22', Hurtig 18', Bonfantini 20', Staskova 43', 46', 48'): Di Cicco (Casaroli 46'); Orlando, Di Fazio, Silvi, Salm; Novelli, Peri, Filippi; Polverino, Manno (Liskova 46'), Badawiya.. Bevilacqua, Capitta, Chahid, Conti, Delrosso, Di Salvo, Farnesi, Scarozza.. Cafaro: Aprile; Lundorf, Lenzini (Pfattner 46'), Salvai, Boattin (Giai 46'); Caruso (Beccari 46'), Zamanian, Nilden; Hurtig, Staskova, Bonfantini.. Soggiu, Rosucci, Bonansea, Girelli​.. Montemurro: ​Sig. Enrico Eremitaggio di Ancona48' - GOL JUVE, ancora Staskova prende palla in area e segna la sua tripletta personale46' - GOL JUVE, segna Staskova che da due passi raccoglie la respinta del portiere e ribadisce in rete46' - Via al secondo tempoINTERVALLO43' - GOL JUVE, a fare il 5 a 0 ci pensa Staskova, che conferma l'ottimo momento di forma22' - GOL JUVE, dagli sviluppi di un calcio d'angolo Caruso trova la deviazione vincente per la doppietta personale20' - GOL JUVE, cala il tris Bonfantini con un tiro potente e preciso che sfiora il palo e gonfia la rete18' - GOL JUVE, Hurtig raddoppia, dopo una prima imprecisione il pallone resta lì e la svedese è brava a ribadire in gol16' - GOL JUVE, la sblocca Caruso che sfruutta un assist di Staskova e da due passi infila in rete15' - Continua l'assedio bainconero, è Hurtig con il destro a sfiorare la rete7' - Palla nel mezzo di Boattin, Bonfantini non riesce a deviare in porta per poco1' - Inizia la partita