Tra pochi minuti Roma e Cagliari saranno pronte a darsi battaglia in quello che è l'ultimo turno della 23° giornata del campionato di Serie A, con le due squadre che vanno alla caccia di 3 punti pesanti per gli obiettivi di entrambe. Pochi istanti fa sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre, con Daniele De Rossi che ha deciso di mandare in panchina ancora una volta il difensore di proprietà della Juve, Dean Huijsen. Di seguito le formazioni di Roma e Cagliari.ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini: Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obiert, Azzi; Nandez, Prati, Makoumbou; Lapadula, Petagna Allenatore.: Claudio Ranieri.